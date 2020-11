Por O Dia

Publicado 10/11/2020 00:00

O novo Maleta Vírus chega ao Rio de Janeiro e os cariocas que foram contaminados com a doença se transformam em zumbis, começando pela região da Praça Seca, entre os bairros e comunidades. O governo fecha a região com grandes muros e os moradores que ficaram dentro vão precisar de uma boa estratégia para garantir a sobrevivência.

A história pode assustar, mas o objetivo é entreter. A narrativa do jogo Rio: Raised in Oblivion, criado pelo estúdio brasileiro First Phoenix Gaming Studio, vai levar aos jogadores uma experiência de apocalipse. As partidas serão realizadas em servidores on-line, com até 60 jogadores simultâneos.

Os participantes poderão se dividir em dois grupos: as Assassinos e a Ordem. Enquanto os membros do primeiro time matam outros sobreviventes, os do segundo caçam assassinos e ajudam outros participantes. O game conta com personagens famosos, entre eles, a MC Carol, como uma das pessias que conseguiram sobreviver.

De acordo com informações da Steam, os players vão enfrentar situações de fome e sede, ficarão em constante movimentação pelas ruas a procura de recursos para continuar vivos e poderão dominar distritos.

O game tem estreia prevista para dezembro deste ano para computadores e terá três versões diferentes, com preços a partir de R$ 99. Todas garantem acesso antecipado ao jogo, mas algumas trazem itens extras.