Por O Dia

Publicado 10/11/2020 00:00

O Ministério da Educação e a undação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj) vão oferecer, a partir deste mês, cursos on-line, gratuitos, em diversas áreas.

No caso do MEC, o foco serão os professores. A pasta vai capacitar os profissionais de educação para aprenderem a elaborar videoaulas e as técnicas de ensino à distância. Estão disponíveis três capacitações, sendo elas Como Preparar Videoaulas,Mediação em Ensino à Distância e Desenho Didático para Ensino Online.

Para fevereiro de 2021 serão ofertados mais dois cursos: Multimeios em Educação e Psicologia na Educação. A ideia é preparar os atuais e futuros professores da educação básica a utilizarem as ferramentas on-line em sala de aula e dentro de novos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem.

Os participantes vão aprender a produzir seus próprios materiais audiovisuais e a aperfeiçoar as práticas profissionais de maneira presencial ou à distância. Para participar do curso, os interessados devem se inscrever no site www.eskadauema.com, até sexta-feira.

Já a Ceperj inicia, dia 17, o curso gratuito Gestão Por Competências. A capacitação pretende oferecer conhecimento teórico e a utilização prática de técnicas e ferramentas que auxiliam no planejamento estratégico, por meio do mapeamento das competências das organizações.

Todas as aulas serão transmitidas através da plataforma Zoom, entre 9h30 e 12h30, e os alunos poderão debater temas como cenários e ambientes organizacionais, tipologias e dimensões das competências, relações entre aprendizagem, competência e estratégia, e mapeamento de competências e suas aplicações.