Proposta de emenda constitucional foi aprovada hoje em segunda discussão pelo plenário da Alerj Julia Passos/ Divulgação Alerj

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 18:40

Rio - Deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) irão votar nesta terça-feira, em segunda discussão, o projeto de lei 3.208/17, que propõe a criação da Rota Charles Darwin. De autoria de Carlos Minc (PSB) e Zeidan (PT), o projeto tem o objetivo de potencializar o ecoturismo no Estado por meio de ciclovias.

O percurso compreende a faixa litorânea entre a Baía de Guanabara e a cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Ao todo, o trajeto envolve nove municípios fluminenses. Charles Darwin esteve no Estado do Rio entre abril e julho de 1832. Na época com 23 anos, ele realizou pesquisas científicas e sociais que ajudaram a formulação de teorias como a da evolução das espécies e a da seleção natural.



“A passagem de Darwin no Rio de Janeiro foi mapeada, o caminho que ele fez em suas pesquisas percorre municípios de Niterói a Búzios e, através dessas trilhas, foram criadas unidades de preservação e um ecoturismo científico. Vários trechos dessas trilhas também são feitos com bicicleta, então a proposta reúne ecologia, ciência, ecoturismo e cicloturismo”, afirma o deputado Carlos Minc.



A proposta também autoriza o Governo do Estado a criar o Programa Cicloturístico da Rota Charles Darwin, com o objetivo de revitalizar os atrativos turísticos da região, promover a conectividade intermunicipal das ciclovias, além de viabilizar a passagem de cicloturistas nas unidades de conservação da natureza. Participarão da elaboração do programa representantes dos municípios, pesquisadores de universidades e membros de instituições ligadas ao turismo e ao meio ambiente.