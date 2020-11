MetrôRio Agência O Dia / Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 22:21 | Atualizado 10/11/2020 11:25

Rio - O MetrôRio informou que nesta terça-feira (9) o itinerário e o ponto final da linha Metrô na Superfície em Botafogo serão alterados por conta de uma obra da prefeitura, que interditará a Rua Nelson Mandela, no trecho entre as ruas Voluntários da Pátria e São Clemente. A mudança acontecerá das 8h às 17h, com o deslocamento do ponto final da Rua Nelson Mandela para a Rua Muniz Barreto, ao lado do acesso B da estação Botafogo.



O itinerário, por sua vez, será feito pela Rua Voluntários da Pátria; Praia de Botafogo, Rua da Bambina, Rua Visconde de Ouro Preto e Rua Muniz Barreto.

