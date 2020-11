Caxias Shopping sofreu assalto na noite de segunda-feira Reprodução/ WhatsApp O DIA

Por Beatriz Perez

Publicado 10/11/2020 09:02 | Atualizado 10/11/2020 09:06

Rio - Criminosos assaltaram uma loja de celulares durante a noite de segunda-feira no Caxias Shopping, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os bandidos, no entanto, não levaram os aparelhos. Um segurança foi atingido de raspão na ocorrência, mas já recebeu alta e prestou depoimento. A Polícia Militar chegou a cercar a unidade, mas os bandidos fugiram. Disparos foram registrados no local às 22h10, segundo a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT).

Shopping de Caxias é alvo de assalto de bandidos.#ODia



Crédito: Reprodução/ WhatsApp O DIA pic.twitter.com/76oUIgm3h4 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 10, 2020

Imagens gravadas do interior do shopping mostram correria e circulação de policiais.

O caso está sendo investigado pela 59ª DP (Duque de Caxias). Segundo a Polícia Civil, testemunhas foram ouvidas na unidade e parte da carga roubada foi recuperada. Diligências estão em andamento para identificar e prender os autores do crime.

O Caxias Shopping esclarece que, no fim da noite desta segunda-feira, um vigilante ficou levemente ferido, após tentativa de assalto a uma das lojas do empreendimento. O shopping informa que está colaborando com as investigações.