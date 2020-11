Hospital Estadual Carlos Chagas Reprodução Google Street View

10/11/2020

Rio - A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio, promove um mutirão para realizar 47 cirurgias bariátricas em pacientes que estão na fila para realizar o procedimento no Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio. A medida faz parte da retomada do serviço de cirurgia bariátrica - fechado desde o mês de agosto. O mutirão deverá ser agendado nos próximos dias e realizado no mês de dezembro.



O vice-presidente da SBCBM, Fábio Viegas, realizou vistoria na unidade hospital e avaliou os seis primeiros pacientes que já haviam cumprido as etapas e exames de pré-operatório nesta segunda-feira. Outros 20 pacientes também serão avaliados na próxima segunda.

"O objetivo é ampliar e melhorar o atendimento ao paciente com indicação para tratamento cirúrgico da obesidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no Rio de Janeiro, acabando com a fila que hoje é de 5.860 pacientes que aguardam consulta no ambulatório de cirurgia bariátrica", disse Viegas.



A Secretaria de Saúde estabelecerá cronograma para abertura dos novos serviços públicos para o tratamento cirúrgico da obesidade nos hospitais. Também foi anunciada pelo secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves, a reabertura de leitos na unidade, sendo oito novos para cirurgia bariátrica no Carlos Chagas.



"Esta visita já é resultado do trabalho que estamos fazendo em parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, cumprindo o que afirmamos que faríamos. Os pacientes podem ter certeza de que não ficarão desassistidos, e vamos seguir acompanhando os trabalhos na ponta", destacou o secretário.



Ainda segundo o presidente da SBCBM, será fornecido todo subsidio técnico para que sejam estabelecidos critérios de elegibilidade e priorização dos pacientes, seleção de equipes de atendimento, e adequação de protocolos de atendimento pré e pós-operatórios.



Em reunião entre a pasta e a SBCBM no último dia 4, foi definido que pacientes que já estão com pré-operatório realizado serão operados por equipes da Sociedade. A SES prepara em caráter de urgência um chamamento para novos contratos por meio da SBCBM, com quem está havendo a elaboração de protocolo conjunto.



Além das cirurgias, o projeto também afirmou que contemplará a inclusão da cirurgia metabólica para pacientes com Diabetes Tipo 2 - tema que encontra-se em discussão na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a inclusão do procedimento no rol de cobertura obrigatória e está agora em consulta pública durante este mês.