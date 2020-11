Ônibus colide com trem da SuperVia Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 11:20 | Atualizado 10/11/2020 13:10

Rio - Um ônibus se chocou com um trem que estava sem passageiros, após desrespeitar a sinalização sonora e luminosa nas proximidades da estação Piabetá da SuperVia, extensão Vila Inhomirim, em Magé, na Baixada Fluminense, na madrugada desta terça-feira. Uma pessoa ficou ferida e o Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h57.

De acordo com os bombeiros, a vítima se recusou a receber o atendimento no local.

Por conta do acidente, a circulação de trens ficou suspensa no trecho Saracuruna-Vila Inhomirim, do ramal Saracuruna e a operação não foi afetada entre Central do Brasil e Saracuruna.

Ainda segundo a SuperVia, os clientes foram informados por meio do sistema de áudio dos trens e estações. A concessionária informou que o ônibus foi retirado da via e a circulação dos trens foi retomada às 10h30.

O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para a ocorrência.