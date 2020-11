Claudio Castro Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 13:02 | Atualizado 10/11/2020 13:03

Rio - O governador em exercício do Rio de Janeiro, Claudio Castro, voltou a informar que a retomada do ano letivo para os estudantes da rede estadual começará no ano que vem, em entrevista na manhã desta terça-feira, ao Bom Dia Rio, da TV Globo. Castro também falou sobre a nomeação do procurador-geral da Justiça em dezembro e sobre ser citado em delação da Operação Catarata

"A Secretaria de Educação mandou um grande planejamento onde a gente possa fazer a recuperação deste ano de acordo com o estágio em que o aluno está", informou.

Castro também informou que o planejamento será feito de forma individualizada e o governo estadual fez um termo de ajuste com o Ministério Público e com o Tribunal de Justiça para maiores investimentos nos próximos dois anos, com o objetivo de recuperar o ensino fornecido a estes estudantes.

"Mais ou menos 80% dos nossos alunos, durante a pandemia, não tiveram nenhum contato com a questão da educação, com a escola. Não tinha condição de fazer aula online e a Secretaria de Educação já está fazendo esse planejamento", afirmou.

Ainda segundo ele, foi autorizada a compra de computadores novos para todas as escolas e internet banda larga para todas as escolas e a preocupação do governo são os alunos que farão o Enem em janeiro.

O governador também afirmou que o retorno às aulas regulares comece a partir de janeiro ou fevereiro, mas será feita de uma maneira considerada segura.

Cedae

O governador também foi questionado sobre a venda da Cedae para o cumprimento de compromissos do processo de recuperação fiscal e afirmou que não desconsidera a possibilidade de um concessão privada.

"O que importa na Cedae, verdadeiramente, é o atendimento à população. É a população ter água, ter esgoto, se ela é pública, se ela é privada, não é o que importa da população. A pessoa que está nos assistindo agora, o que ela quer saber é se ela vai ter água, esgoto na porta. Então, a gente tem que saber fazer esse equilíbrio, o que é melhor para a população e eu entendo que a concessão, hoje, pela questão dos investimentos, é o fundamental.

Segurança

O governador também falou sobre as novas medidas de segurança e a implementação de um novo plano para melhorarias nessa questão, além de investimentos na área de investigação da Polícia Civil.

"O estado entrará em qualquer lugar. Mas não entrará só com a polícia, tem que entrar com o serviço público, com a Cedae, com a Secretaria de Assistência, tem que melhorar as escolas", afirmou.

Segundo ele, o plano com as metas será divulgado no início do ano que vem.

"A proposta que eu fiz às secretarias que cuidam de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Administração Penitenciária e o Instituto de Segurança Pública, é que nós apresentemos durante o primeiro semestre do ano que vem um novo plano e que a população tenha a transparência do que estamos perseguindo", ressaltou.

