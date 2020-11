Laudei Oliveira da Silva é guardador de carros em Niterói Divulgação

Por Karen Rodrigues*

Publicado 10/11/2020 15:55 | Atualizado 10/11/2020 15:57

Rio - Um guardador de carros foi preso e está sendo acusado injustamente, segundo familiares, por roubo de dois veículos, em fevereiro deste ano, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Laudei Oliveira da Silva, de 41 anos, aguarda julgamento que acontecerá nesta quinta-feira, às 13h30, na 1ª Vara Criminal da Comarca de Niterói. Ele foi preso no dia 23 de junho e encaminhado para o Presídio Evaristo Moraes, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio.

Segundo o advogado do réu, Edney de Carvalho, Laudei está sendo acusado por dois processos, um roubo de um carro, no dia 4 de fevereiro, no bairro de São Domingos, e de uma moto, no dia 9 de fevereiro, em frente ao Hospital Icaraí, em Icaraí. Segundo as vítimas, nos dois casos, ele fugiu dirigindo os veículos. De acordo com a esposa do guardador de carros, Renata Rodrigues, a acusação não procede, pois Laudei não sabe dirigir.

A audiência desta semana julgará o réu em relação ao primeiro processo, o roubo de carro, onde já lhe foi concedido em parte o habeas corpus. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi expedido um mandado de soltura de Laudei Silva, mediante comparecimento mensal à 1ª Vara Criminal para informar e justificar suas atividades, comunicar imediatamente eventual alteração de endereço, assim como comparecimento a todos os atos processuais.

No entanto, o segundo processo está impedindo a liberdade total de Laudei. O advogado do réu entrou com um pedido de HC na última segunda-feira. A audiência deste caso ainda não tem previsão para acontecer.

Segundo testemunhas, no momento do roubo da motocicleta, Laudei estava trabalhando como vendedor ambulante junto com a esposa na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, durante o ensaio de rua da escola de samba Viradouro.

Em nota, a Promotoria de Justiça, que atua junto à 1ª Vara Criminal, disse que o réu primário está preso "pelo fato de a vítima tê-lo reconhecido, inequivocamente, através de fotografia colorida e nítida, como sendo o autor do grave crime. Não consta qualquer negativa de autoria nos autos por parte do réu".

Segundo Renata, a foto é de 14 anos atrás, em 2006, quando Laudei tinha sido preso por dois meses por portar um cigarro de maconha.

"Foi reconhecimento falho da vítima. Como que a vítima pode falar que foi meu esposo por reconhecimento de uma foto de 14 anos atrás, sendo que a agora ele tem 41 anos?", questiona a esposa.

A vítima do roubo alegou na delegacia que foi abordada por dois homens e um deles foi descrito como magro, alto, pardo, sem barba e teria entre 20 e 30 anos. De acordo com a descrição da esposa, Laudei, no entanto, é um homem baixo, pardo e “acima do peso”.

"O reconhecimento foi feito de forma descompensada", afirmou o advogado do réu.

A Promotoria ressalta que Laudei Silva também figura como réu pela prática de um roubo mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, sendo assim, decretada prisão preventiva.

Laudei Silva mora na casa própria no Morro do Estado, em Niterói, tem três filhos e é guardador de carros há 20 anos no Centro de Niterói, sendo bastante conhecido no local.

"Está sendo muito doloroso. Ele só chora, não sabe porque tá acontecendo isso, está preocupado com a mãe e com os filhos e fala para a gente ter calma, porque ele é inocente", disse a esposa.

Antes da audiência, familiares, amigos e moradores da comunidade do Morro do Estado vão se reunir em uma manifestação, às 11h, em frente à 1ª Vara Criminal.

"Vamos gritar por justiça na audiência, não tem argumento para deixar ele preso, já está há 4 meses nessa bagunça, é um sofrimento onde ele está, um inocente pagando por isso é muito triste", completa Renata.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes