Publicado 11/11/2020 00:00

A criançada ficou meses sem poder frequentar os parquinhos devido à pandemia. Após esses espaços ficarem fechados, aos poucos são reabertos com novas regras de uso e de higienização estabelecidas.

Para o coordenador Síndico da Cipa, Bruno Gouveia, é preciso determinar uma estratégia que permita um uso racional e, ao mesmo tempo, manter um modelo de limpeza permanente e eficaz. "Cada condomínio deve fazer a avaliação de seu ambiente conforme o fluxo de pessoas que transitam no local ou que passarão a transitar, mas recomendamos que a limpeza seja feita pelo menos duas vezes ao dia", afirma.

Um bom exemplo é do síndico Pedro Barros, do Condomínio Joia da Barra. O empreendimento conta com cinco blocos, 488 unidades e aproximadamente 3.200 moradores. A área do parquinho, que tem 14 anos de vida, serve a todos os blocos e tem cerca de 350 m².

"Temos brinquedos feitos com pneu, fibra de vidro, madeira, plástico e até balança com estrutura de aço. Temos duas áreas delimitadas no espaço: uma para crianças de até 6 anos e outra para os maiores", explica Barros.

Seguindo os protocolos de reabertura das áreas de lazer, o síndico não dormiu no ponto: em meados de agosto, estabeleceu um novo horário e uma rotina de limpeza rígida:

"Limitei o uso entre 9h e 18h. Os faxineiros limpam antes das 9h todos os brinquedos e de três em três horas, com pano umedecido com solução bactericida e com spray de álcool 70%. Fecho às 18h porque os faxineiros vão embora."