Rio – A poucos dias para a Black Friday e, faltando semanas para o Natal, não custa nada ficar atento em algumas dicas que podem proteger de golpes que proliferam no mundo virtual. O Instituto de Segurança Pública (ISP) registrou um aumento de 273% neste tipo de crime entre os meses de março e agosto. Esse número é quase quatro vezes maior quando comparado ao mesmo período do ano passado.

Foi assim que surgiu a ‘Cartilha Contra Crimes Virtuais’, disponível aqui . A iniciativa é um projeto do Governo do Estado com especialistas do Procon e da Polícia Civil e reúne medidas simples que podem te poupar dor de cabeça no futuro, como roubo de senhas, invasão de rede social, pagamento de boletos falsos ou qualquer outro tipo de estelionato virtual.

"A cartilha, lançada pelo Governo do Estado, é um marco na defesa da sociedade, além de um importante instrumento de proteção ao usuário neste novo mundo tecnológico repleto de armadilhas. Muitos desses crimes no ambiente virtual ainda são desconhecidos por grande parte da população", afirma o secretário da Polícia Civil, delegado Allan Turnowski.

Os especialistas em segurança digital da Polícia Civil fluminense são enfáticos: nunca abra anexos ou links de mensagens que não foram solicitadas e, em hipótese alguma, forneça seus dados pessoais.



CUIDADO COM LINKS E E-MAILS RECEBIDOS

- Não instale aplicativos de origem desconhecida, ou por meio de links recebidos em serviços de mensagens;

- O ideal é acessar a loja de aplicativos do seu celular (Google Play ou Apple store), e baixar por esse caminho. Muitos golpistas criam links e aplicativos falsos, parecidos com os reais, para aplicar golpes;

- Atenção ao receber links e boletos por e-mail. Verifique se o endereço que aparece após o @ é o site oficial da empresa. Ex. financeiro@NomeDaLoja.com.br;

- Ao pagar um boleto, verifique se o código de barras começa pelo número do seu banco (cada banco tem um número próprio);

- Desconfie de valores muito diferente (acima ou abaixo) daqueles que costuma pagar por um serviço ou uma mensalidade. Na dúvida, ligue para o serviço de atendimento da empresa ou instituição.



DESCONFIE SEMPRE

- Sites com preços muito abaixo do mercado merecem atenção dobrada;

- Em caso de dúvida, não compre e entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa solicitando informações;

- Suspeite de mensagens de instituições financeiras solicitando confirmação de dados ou oferecendo pontos de programas de fidelidade.



ATENÇÃO COM AS COMPRAS PELO WHATSAPP E REDES SOCIAIS

- Não é recomendável que os consumidores finalizem as compras pelas redes sociais, mas sim por meio de um site seguro e confiável;

- Antes de comprar por aplicativo de troca de mensagens instantâneas como o WhatsApp, veja se o número pertence à empresa.



VERIFIQUE A REPUTAÇÃO DA EMPRESA

- Ao comprar em sites desconhecidos, é importante pesquisar o que outros consumidores relataram sobre a empresa nas redes sociais. Conhecer a opinião dos outros é uma forma de consultar a reputação do vendedor;

- Jamais insira dados pessoais - como nome, CPF, endereço e número de cartões - em página de pagamento de uma empresa desconhecida;

- Não forneça os dados pessoais para qualquer e-mail que chegue na caixa de entrada.



GUARDE OS COMPROVANTES DAS COMPRAS



- Ao efetuar compras on-line, é importante capturar todas as telas (“prints”), e salvar o registro de todo o passo-a-passo até a finalização da compra;

- Guarde todos os e-mails de confirmação do pedido, pagamento e qualquer outra comunicação que receba da loja.