Publicado 11/11/2020 06:00 | Atualizado 11/11/2020 10:22

Rio - Na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes tem se mantido em primeiro lugar com folga. Hoje, ele lidera com 33% das intenções de voto. No entanto, o segundo lugar continua incerto entre Marcelo Crivella (15%), Martha Rocha (14%) e Benedita da Silva (9%), o que tem feito com que alguns eleitores declarem voto útil nas candidatas do PDT e PT para evitar a reeleição do atual prefeito.

"A princípio, meu voto seria na Renata Souza do PSOL. Mas durante as últimas semanas, vi um post do Molon em apoio à delegada Martha Rocha. Antes, para mim, ela era só mais uma candidata que estava ganhando força com essa 'onda' de votar em militares e oficiais de justiça", desabafou o tatuador Vinícius Ayres, de 26 anos, que resolveu dar o voto útil à Martha Rocha. "Como gosto da política do Mollon resolvi dar uma atenção à candidata do PDT e, então, gostei de suas propostas. Ao contrário da 'moda' que citei, percebi que ela estava crescendo bastante e com reais chances de ir para o segundo turno com o Eduardo Paes, em vez do Crivella; candidatos que eu não quero como prefeitos novamente", finalizou.

Partindo para o eleitorado de Benedita, a professora e historiadora Bianca Bastos, de 24 anos, disse que estava em dúvida entre Renata Souza e Benedita da Silva porque desde as eleições passadas dá preferência para votar apenas em mulheres negras. "Eu conheci pessoalmente a Renata, mas sabia que ela viria com menos força que a Benedita nessas eleições. Então optei pela 'Bené' porque eu considero que ela tem mais experiência". Continuou, declarando que "o Crivella no segundo turno é um perigo, porque as fake news estão aí e vimos que a igreja interfere sim nas decisões políticas. As redes sociais também. Resgataram um vídeo do Paes falando palavras chulas, sendo que na época do vídeo eu lembro que fiquei escandalizada, mas me dei conta que me escandalizei por ser mulher, porque afinal ninguém liga. Só trouxeram à tona agora para instrumentalizar as eleições; e isso acontece muito, então barrar o Crivella agora é crucial".

Para Ricardo Ismael, cientista político da Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio), "desde o início o Eduardo Paes está bem a frente nas pesquisas e há um segundo bloco com o prefeito Marcelo Crivella, a candidata Martha Rocha e Benedita da Silva. É possível que nessa reta final, depois que saírem as últimas pesquisas eleitorais, alguns eleitores passem a raciocinar na possibilidade de votar em alguns desses três candidatos para tentar levá-lo ao segundo turno. Dentro do que estão apontando as pesquisas a disputa será entre Crivella e Martha, pois estão em empático técnico, na casa de 15% das intenções de voto. Já existe uma mobilização na sociedade, abaixo- assinados de intelectuais e professores na direção de um voto útil para Martha Rocha, para que ela consiga ultrapassar Crivella, o que ainda não aconteceu. Nesse caso, ela precisa contar com o voto das mulheres e das candidaturas que são do campo da esquerda e centro-esquerda, como da própria Benedita da Silva (PT) e Renata Souza (PSOL)".

De acordo com a análise feita pelo sociólogo e cientista político da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Paulo Baía, com base na pesquisa do Ibope de segunda, Crivella pode aumentar um ponto percentual nas intenções de voto, enquanto Martha Rocha e Benedita da Silva, tendem a se manter estagnadas.

"Não existe indícios pela pesquisa que Marcelo Crivella vai cair dos seus 15%. Pelo contrário, o que a pesquisa indica é que ele pode crescer ainda um ponto percentual. Em um primeiro cenário, Martha Rocha tem que sair dos 14% e chegar a uns 17% ou 18% e superar Crivella, pois a tendência é ele não cair, por estar em uma posição confortável e estável em todos os seus segmentos. Já no caso de Martha, os indícios são dela estar rigorosamente parada, a mesma situação de Benedita da Silva", diz.

Ainda de acordo com Baía, "o eleitor que pode se movimentar para "tirar" Crivella do segundo turno é o de Eduardo Paes, Bandeira de Mello e de Luiz Lima. Esses eleitores podem migrar com mais facilidade para Martha Rocha do que para Benedita da Silva. Já há toda uma campanha de voto útil e a pesquisa indica que quem terá mais facilidade de atrair esse voto será Martha Rocha, se ele vier a acontecer. Ressalto que Benedita não perderá voto e Renata Souza também não, ambas possuem um voto consolidado e fiel, assim como Crivella."

"Pode haver nessa reta final um duplo movimento de voto útil: o conservador, em favor de Marcelo Crivella e o de esquerda, que pode favorecer Martha Rocha. Como nós temos uma situação que um dos candidatos está definido no segundo turno, que é o Eduardo Paes, e outros dois que brigam de tendências opostas, a questão é saber se haverá um voto útil conservador ou por parte da esquerda. Observa-se que como a diferença entre Crivella e Martha é muito pequena, um sutil movimento de migração de um ou dois por cento pode ser suficiente para decidir a segunda vaga", aponta o cientista político, presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisa Social (IBPS) e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Geraldo Tadeu Monteiro.

Simpatizantes do PSOL com Benedita

Lançado no penúltimo sábado de outubro, às 15h, o 'Manifesto contra a Desigualdade e pela Felicidade Carioca' diz que "nunca foi tão urgente reconstruir e unir o Rio de Janeiro" e que "o único caminho é a prosperidade das favelas, dos bairros pobres e da população negra. É a redução da desigualdade, que ameaça a vida em todos os cantos". O manifesto teve o apoio de Chico Buarque, Wagner Moura, Gregório Duvivier, Martinho da Vila, Teresa Cristina, Zé de Abreu, Ziraldo, Leoni, Otto, Cláudia Abreu, Leci Brandão e centenas de outras personalidades do Rio de Janeiro lançaram, neste sábado, um manifesto em apoio à candidatura de Benedita da Silva, da coligação "É a vez do povo", à Prefeitura do Rio.

Candidatas sobre o voto útil contra Crivella

Procuradas pelo DIA, as candidatas se pronunciaram sobre o voto útil em suas campanhas como medida estratégica contra uma possível ida de Crivella ao segundo turno. Confira na íntegra:



Martha Rocha (PDT):



Eu avalio que o voto útil é democrático e é um mecanismo importante de defesa dos anseios da população, principalmente quando as pessoas sentem na pele os efeitos de uma má gestão, como é o caso dessa agora na Prefeitura do Rio. Embora muitos desses problemas tenham sido herdados do prefeito anterior.



Agradeço todos os apoios manifestados à minha candidatura e acredito, com muito respeito

sobretudo às minhas concorrentes, ser o melhor nome para se evitar um segundo turno entre Crivella e Paes. Chegou a hora da cidade do Rio de Janeiro ter a sua primeira prefeita. E não vai adiantar o ex-prefeito fazer a campanha difamatória contra mim, sem nem se identificar. Meu 'nada consta', apresentado à Justiça Eleitoral, nada consta mesmo. Já o dele... O carioca está cansado dos escândalos de corrupção nos últimos anos na administração municipal. Ter um segundo turno entre Crivella e Paes seria a repetição de um erro ruim com outro ainda pior, mas que pode ter fim já nesse próximo domingo.



Benedita da Silva (PT):



É natural que o eleitor de esquerda vote e procure votos para o candidato, no caso a candidata, que dedicou a vida a combater a desigualdade, o racismo, o machismo e a violência policial contra os pobres, que a direita tanto aplaude. Tenho legitimidade para merecer o voto de quem não quer mais esse prefeito extremista e oportunista, que destroi a cultura, fecha clínicas da família e abandona os pobres nas filas dos hospitais. Digo isso em função da coerência em meus 40 anos de vida pública sem ficar pulando de galho em galho, sempre do mesmo lado, em prol dessas causas caras ao eleitor que não é de direita. O voto é útil quando é dado a quem tem mais compromisso com a inclusão das favelas na economia da cidade, com o combate ao racismo, ao machismo, à homofobia, e jamais pactua com a violência policial contra as comunidades.



A utilidade de um voto está no seu poder de enfrentar a desigualdade e eleger quem se preocupa de fato com a vida da população ameaçada pelo Covid. Por isso agradeço muito às centenas de personalidades que assinaram um manifesto pedindo o voto em mim, encabeçado pelo presidente Lula e por Chico Buarque, mas com centenas de assinaturas de pessoas maravilhosas.



* reportagem dos estagiários Thayná de Souza e André Arraes