Profissionais da Educação do Rio resolvem manter greve Gilvan de Souza

Por Gabriel Sobreira

Publicado 10/11/2020 20:48

Rio – Vai continuar a greve de professores e demais profissionais municipais de Educação do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada depois de uma assembleia e votação online realizada nesta terça-feira.

"Foi decisão da maioria esmagadora, 73%, da categoria de manter a greve nos moldes que a gente vem fazendo até agora, desde 30 de julho. Ou seja, com contato com as famílias, as crianças, jovens, que são essas atividades remotas, ou mensagens que mandamos para manter o vínculo, ou até pelas plataformas. Mas não o retorno presencial", afirma Duda Quiroga, da coordenação da capital do SEPE/RJ.



A coordenadora explica que a tomada da decisão foi baseada no princípio de que a greve é pela vida e que o retorno presencial a (vida) colocaria em risco.



"Essas atividades remotas, ainda que tenhamos um monte de críticas a elas, não colocam a vida em risco. Suspendê-las é só penalizar ainda mais os nossos estudantes em um ano em que eles já são tão penalizados. Achamos que não valia a pena, não nesse momento, não por enquanto que não está nem muito claro o procedimento da Prefeitura do Rio, que está num vaivém. Os 73% dos presentes acharam que temos que aguardar um pouco mais antes de tomar uma decisão mais radical e ver as cenas dos próximos capítulos que estarão muito relacionadas a quem estará no segundo turno das eleições", defende ela.



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), a pasta está acertando os últimos detalhes para a retomada. O retorno dos professores e demais profissionais de Educação ao ambiente escolar se dará antes do retorno dos alunos, o que faz parte do planejamento.



"A SME está planejando com os coordenadores regionais de Educação os procedimentos de retorno das aulas presenciais no 9º ano da Rede Municipal e também no último ano do Programa de Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental. Conforme explicado durante a coletiva realizada na terça-feira (3/11), a volta às aulas será voluntária para os estudantes – os pais decidirão se levarão os filhos. Nesta semana ocorrem reuniões com professores, conselhos de pais e responsáveis, direções de unidades para alinhar detalhes para o retorno presencial de parte dos alunos", afirma a pasta em nota.



O órgão afirma que os protocolos de segurança indicados pela Vigilância Sanitária serão cumpridos para que seja garantida a segurança da comunidade escolar. Haverá redimensionamento dos espaços utilizados e disponibilização dos produtos necessários para a higienização pessoal e do ambiente escolar. “O retorno dos alunos será divulgado a todos nos próximos dias”, avisa o texto.