PM e Inea fazem operação contra crimes ambientais no bairro Jardim Gramacho, em Duque de Caxias Reprodução Tv Record

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 06:48 | Atualizado 11/11/2020 09:13

Rio - A Polícia Militar e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) fazem, na manhã desta quarta-feira (11), uma operação para combater crimes ambientais no bairro Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A região onde ocorre a operação é uma área de constantes conflitos entre criminosos, por isso a PM precisou reforçar o policiamento em alguns pontos.

Publicidade

De acordo com a assessoria de comunicação da corporação, logo na chegada dos agentes, homens armados efetuaram vários disparos na direção das viaturas, dando início a um intenso confronto. Um suspeito foi baleado e levado para o Hospital Municipal Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo. A PM apreendeu uma pistola e duas réplicas de fuzil.

Em nota o Inea disse que "a equipe está fiscalizando possíveis construções ilegais, vazamento de chorume na Baía de Guanabara a partir de lixões clandestinos, desmatamento, dentre outras irregularidades ambientais".

Publicidade

A operação conta com o apoio de cerca de 50 agentes lotados no 15º BPM (Duque de Caxias), no Batalhão de Polícia Ambiental e no Inea.