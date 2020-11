Polícia Militar realiza operação na comunidade do Fubá, em Campinho, na Zona Norte Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 10:10 | Atualizado 11/11/2020 11:57

Rio - A Polícia Militar realiza operação em comunidades da Zona Norte e Oeste, na manhã desta quarta-feira. De acordo com a corporação, agentes de batalhões subordinados ao 2º Comando de Policiamento de Área, da Subsecretaria de Inteligência (SSI) e da Corregedoria da PM estão atuando nas comunidades do Fubá, em Cascadura, no Campinho e em Quintino, na Zona Norte e na Praça Seca, na Zona Oeste para combater a atuação da milícia e retiradas de barricadas.

Nas redes sociais, moradores relatam intenso tiroteio na região de Quintino e informaram, às 6h15, que os tiros já duravam mais de 30 minutos.

Publicidade

Ainda segundo a corporação, agentes também atuam na região da Praça Seca, na Zona Oeste, próximo ao Morro do Campinho, para verificar uma denúncia de um local usado como central para a distribuição irregular de sinal de internet e televisão na região. Uma estação clandestina de distribuição de sinal de TV por assinatura foi desativada na região.

A corporação informou que a ação segue em andamento.

Publicidade