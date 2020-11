Plenário da Assembleia Legislativa do Rio Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 09:07

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, nesta quarta-feira, em discussão única, se o governo do estado poderá ser autorizado a comprar vacinas com eficácia comprovada contra o coronavírus, aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não fornecidas pelo Programa Nacional de Imunização. O projeto de lei é do deputado Flávio Serafini (Psol) e caso receba emendas parlamentares, o texto sairá da pauta.

De acordo com a Alerj, a proposta também autoriza o Poder Executivo a instituir ou participar de consórcios com outros estados e unidades da federação, a fim de compartilhar tecnologias, realizar pesquisas e/ou desenvolver a capacidade de produção local de vacinas. O objetivo é que haja a imunização total da população fluminense contra o coronavírus.



"Os desafios para a imunização da população, tão logo sejam concluídos um ou mais dos diversos estudos em curso sobre a eficácia de vacinas em teste, serão gigantescos, em virtude da dimensão continental do nosso país e da população que já ultrapassa mais de 210 milhões de habitantes", justificou Serafini.