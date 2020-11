PRF e Core apreendem drogas na serra das Araras Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 12:12

Rio - Uma operação conjunta entre policiais da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil, com a coordenadoria de recursos especiais (CORE), realizada nesta terça-feira apreendeu tabletes de maconha no interior de uma mala que estava no compartimento de transporte de bagagens de um ônibus. A ação aconteceu na Rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras, e tinha o objetivo de reprimir a entrada de drogas e armas no Rio.



A operação contou com a ajuda d cães do Grupamento de Operações com Cães da PRF e da Seção de Operações com Cães da CORE. Inúmeros véiculos de passeio e transportes coletivos foram alvo de fiscalização, que também realizou a apreensão de três entorpecentes. De acordo com a polícia, o proprietário da mala apreendida no ônibus foi detido.

fotogaleria