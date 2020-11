Força-tarefa da Polícia Civil faz ação contra braço financeiro da milícia Divulgação

Por Anderson Justino

Publicado 11/11/2020 12:19

Rio - A força-tarefa da Polícia Civil, criada para combater o crime organizado no Rio e impedir a influência de grupos de milicianos na região, realizou nesta quarta-feira (11) mais uma operação contra braços financeiros da milícia chefiada por Wellington da Silva Braga, o Ecko. Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco) e de outras especializadas estiveram em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Um homem suspeito de fazer parte do grupo paramilitar foi preso.

Na casa do suspeito os policiais encontraram armas e munições. Uma pedreira que funcionava de forma ilegal foi fechada pelos agentes. Sete pessoas que estavam no local foram detidas.

De acordo com o delegado Willian Monteiro Pena Júnior, da Draco, as ações da Força-tarefa visam asfixiar as fontes de renda e interromper comércios e serviços ilegais, que geram lucro para a milícia do Ecko.

Investigações da Polícia Civil apontam que a milícia é responsável pela exploração de atividades ilegais como; cobranças irregulares de taxas de segurança e de moradia; instalações de centrais clandestinas de TV a cabo e de internet (gatonet/gatointernet); armazenamento e comércio irregular de botijões de gás e água; parcelamento irregular de solo urbano; exploração e construções irregulares, areais e outros crimes ambientais; comercialização de produtos falsificados; contrabando; descaminho; transporte alternativo irregular; estabelecimentos comerciais explorados pela milícia e utilizados para lavagem de dinheiro, entre outras ilegalidades.





Desde que começou a combater a milícia, a pouco mais de um mês, a Força-tarefa da Polícia Civil prendeu quase 30 suspeito de fazerem parte do grupo paramilitar ligado ao criminoso Ecko. Cerca de 20 milicianos que resistiram a prisão foram mortos em confronto.

A polícia também conseguiu fechar estabelecimentos ilegais que funcionavam para lavagem de dinheiro da milícia.