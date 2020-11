Cris Gêmeas, candidata a prefeita de Mesquita e seu vice, Leonardo Andrade Divulgação

Por O Dia

Rio - A candidata à prefeitura e atual vereadora de Mesquita Cris Gêmeas (PSD) está proibida de se ausentar da cidade por mais de 15 dias sem autorização judicial, e a cada dois meses deve comparecer à Central de Penas Alternativas até o dia 10 de cada mês, para comunicar e justificar suas atividades, durante o mesmo período. Ela foi sentenciada pela Justiça na última quinta-feira (5) por crime ambiental.



A Justiça determinou o cumprimento das obrigações pelo período inicial de dois anos, prazo em que permanecerá suspensa a tramitação do seu processo. Cris Gêmeas também deverá manter seu endereço e telefones atualizados junto à Justiça.



A juíza determinou que todas as exigências deverão ser integralmente cumpridas pela acusada Cris Gêmeas, sob pena de revogar a suspensão do processo. A revogação também ocorrerá se Cris Gêmeas for processada por outro crime ou contravenção no curso do processo.