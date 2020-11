Guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho Reprodução/Youtube

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 13:02 | Atualizado 11/11/2020 13:03

Rio - A Justiça do Rio negou, nesta quarta-feira, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Olavo de Carvalho contra a decisão que o intimou a pagar R$ 2,9 milhões a Caetano Veloso. A multa foi aplicada após o escritor não ter cumprido a ordem de apagar postagens feitas nas redes sociais, em 2017, acusando Caetano de pedofilia. Por causa do conteúdo compartilhado, Olavo também foi condenado por danos morais.



A decisão foi do desembargador José Acir Lessa Giordani, da 12ª Câmara Cível, que também solicitou ao juízo que julgou a ação de danos morais o envio das informações necessárias para o julgamento do agravo de instrumento interposto por Olavo. “Indefiro o pedido de efeito suspensivo postulado, por não vislumbrar, a priori, a presença dos requisitos legais que autorizam a sua concessão”, escreveu o relator.



No dia 8 de outubro, a 50ª Vara Cível do Rio determinou a intimação do escritor para o pagamento da multa, no prazo de 15 dias, a Caetano Veloso. Ainda segundo a decisão, se não houver pagamento voluntário, o valor sofre o acrescimo de 10%. Já o valor referente à condenação pelos danos morais, R$ 65.966,78, foi depositado judicialmente em agosto.