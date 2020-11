Pacientes são retirados de prédio no dia do incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 15:05 | Atualizado 11/11/2020 15:07

Rio – A Polícia Federal ouviu, nesta quarta-feira, duas novas testemunhas acerca do incêndio no dia 27 de outubro no Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), na Zona Norte do Rio. Desta vez foram um servidor público que é chefe geral dos almoxarifados do HFB e um o primeiro bombeiro civil (funcionário terceirizado contratado como Brigadista) a entrar no local para combater o incêndio.

Ainda segundo a Polícia Federal, as oitivas (ato de ouvir testemunhas) não continuarão nesta quinta-feira. Já que dependem da disponibilidade de horário de vários atores envolvidos na investigação, em especial do declarante e do responsáveis por conduzir as investigações. “A previsão é que sejam realizadas novas oitivas já na terça-feira da semana que vem”, afirma a assessoria da PF.



TRANSFERIDOS PARA A REDE MUNICIPAL

Nesta terça-feira, a PF começou a ouvir as primeiras pessoas que estavam envolvidas diretamente no pronto-atendimento do incêndio no HFB. Também nesta terça-feira subiu para 16 o número de pacientes que morreram após serem transferidos da unidade hospitalar. O mais recente foi um homem de 70 anos, que havia sido transferido do Hospital Federal de Bonsucesso, faleceu no Hospital de Campanha da Prefeitura (HCamp). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ele foi transferido já em estado grave e intubado, direto para leito de CTI.

De acordo com a pasta, do total de 44 pacientes transferidos do HFB para 15 unidades da rede municipal de saúde após o incêndio, sete permanecem internados, oito faleceram e 29 já tiveram alta.

TRANSFERIDOS PARA A REDE ESTADUAL

Já a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que do HFB foram transferidos nove pacientes para o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), quatro para o Hospital Estadual Carlos Chagas (HECC), três para o Hospital Estadual Anchieta (HEAN) e dois para o Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (IECAC).



"A direção do HEGV informa que Ronaldo de Souza Fontes, 68 anos, recebeu alta hospitalar; Judith Lima da Silva, 91 anos, veio a óbito; Marília de Oliveira, 75 anos, veio a óbito; Lucineia da Rocha Felipe, 63 anos, recebeu alta hospitalar; Blenda Damas, 26 anos, teve alta hospitalar; Nilson Roque, 54 anos, recebeu alta hospitalar; Yago Luis Sampaio de Moraes, 27 anos, é funcionário do HGB e teve alta hospitalar; Jorge Luiz Alves de Araújo, 63 anos, veio a óbito; e Marcia Lopes da Costa, 81 anos, veio a óbito em 07/11", diz a SES em nota.



A direção do HECC informa que os pacientes João Carlos Pereira Cavaline e Leandro dos Santos Barbosa receberam alta hospitalar; Gabriel de Freitas está estável e Terezinha de Araújo Domingos, de 70 anos, está em estado grave. A direção do HEAN avisa que os pacientes José Salvador e Leonardo Rufino Santos encontram-se estáveis; e João Vicente Falcão Lima recebeu alta hospitalar. E a do IECAC frisa que o paciente Alfenir Paiva Gomes apresenta estado de saúde estável; e Osmar Claro Bernardo teve alta hospitalar.