Rio - A Operação Lei Seca flagrou 469 condutores com sinais de alcoolemia, o que representa 10,6% dos motoristas abordados, desde a retomada do serviço, há um mês. Nesse meio tempo, os agentes da operação abordaram 4.416 motoristas em 165 blitzes em diferentes regiões do estado Rio de Janeiro.

A cidade com maior índice de motoristas alcoolizados foi São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. A blitz, que aconteceu durante o feriado de Finados, registrou 33% de motoristas com sinais de alcoolemia. Dos 36 motoristas abordados, 12 foram reprovados no bafômetro ou se recusaram a realizar o teste.



As ações de fiscalização da Lei Seca estavam suspensas desde 18 de março por causa da pandemia.A operação retornou em 8 de outubro adotando novos procedimentos que foram orientados pela Secretaria Estadual de Saúde para não expor a risco de contaminação os agentes e nem a população. As ações de educação também voltaram a acontecer nos bares, praças, parques para reforçar a mensagem de "nunca dirigir depois de beber!".



Como funciona a nova blitz



Neste novo modelo da blitz é feita uma triagem com o uso de etilômetro passivo, sem necessidade de sopro e sem contato com o motorista. Sendo detectada a presença de álcool é realizada uma segunda triagem, e caso o resultado dê positivo novamente é realizado o tradicional teste do bafômetro com o bocal descartável e todos os procedimentos de higiene.



Após o uso dos aparelhos eles são higienizados com hipoclorito de sódio a 2,5% (água sanitária). Durante a abordagem o motorista e o policial ficam separados por uma barreira protetora de plástico transparente. Neste momento o motorista apresenta os documentos para que o agente do Detran faça imediatamente a verificação.



Em todas as blitzes são disponibilizados totens de álcool em gel com acionamento via pedal para os motoristas abordados e para os agentes que atuam na operação.



A reorganização na estrutura da blitz da Lei Seca leva em consideração um maior distanciamento entre as pessoas. Todos os profissionais utilizam máscaras e protetor facial (face shield).