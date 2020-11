Por O Dia

Publicado 12/11/2020 00:00

Passageiros do MetrôRio que utilizam o cartão Giro serão beneficiados na hora mais gostosa do dia: a da refeição. Uma parceria entre a concessionária e o Uber Eats vai pagar um cupom promocional de R$ 20 pelo aplicativo de comida, para quem fizer uma recarga de pelo menos R$ 20 no cartão Giro, até o dia 31 de janeiro.

Ao fazer a recarga pelo site www.girometrorio.com.br, os usuários vão receber um código, enviado por e-mail ou através do aplicativo, para inserir no aplicativo Uber Eats antes da realização do pedido para validação do desconto. O benefício só pode ser utilizado na primeira compra pelo aplicativo e tem validade de 30 dias.

O cupom de desconto não é cumulativo e também não contempla o pagamento de taxas de entrega e serviço. É permitido um resgate de cupom por CPF. Além do desconto nas refeições, quem recarregar o cartão pelo aplicativo ou site, ainda ganha vantagens com os aplicativos Uber e 99 POP.

Realizando uma carga de R$ 25 ou mais no cartão Giro, os clientes ganham 30% de desconto, limitado a R$ 10, válido para até 10 viagens e para apenas uma conta da 99.

A oferta fica disponível por 30 dias após o recebimento do código promocional por e-mail e válida por uma semana, a partir da ativação do código no campo cupom de desconto dentro do menu do app 99. A promoção só é válida para pagamentos feitos pelo cartão de crédito ou PayPal.

Para conseguir as vantagens com aplicativo Uber, a recarga mínima também é de R$ 25, e o benefício oferece desconto de 30%, limitado a R$ 10. O cliente deve pedir o transporte de uma das estações do metrô ou partindo delas e a promoção só é válida para uma conta Uber.

De acordo com o MetrôRio, as parcerias também têm como objetivo estimular a utilização de meios digitais para pagamento de tarifas, proporcionando maior agilidade no embarque e a redução de filas, além de evitar o manuseio de cédulas e moedas. Todas são medidas que visam diminuir a possibilidade de propagação do novo coronavírus.