Publicado 12/11/2020 00:00

Os Supermercados Mundial e o aplicativo de entregas sob demanda Rappi expandiram o serviço de entrega em domicílio a mais uma filial da rede na Zona Oeste da cidade, dessa vez, contemplando os bairros de Jacarepaguá e Freguesia. A ampliação pretende suprir a demanda de delivery, que cresceu na região.

O serviço ajuda os consumidores a evitarem a contaminação pelo novo coronavírus, já que não precisam sair de casa para terem os produtos necessários para o dia a dia. O aplicativo ainda facilita o atendimento virtual, com personal shoppers que ajudam nas compras.

"O aplicativo é hoje uma excelente alternativa no cenário da pandemia do novo coronavírus, em que as pessoas precisam evitar, se possível, sair de casa, podendo solicitar suas compras de forma segura e protegida. Este novo canal de vendas veio para aprimorar e ampliar ainda mais o nosso serviço. A expansão surgiu da solicitação dos próprios clientes da região", conta a analista de marketing da rede, Vanessa Leite.

O estabelecimento fica na Estrada de Jacarepaguá 7.563 e os pedidos pelo Rappi podem ser feitos pela plataforma web ou pelo aplicativo, que pode ser baixado gratuitamente no Google Play e na Apple Store. O serviço também está disponível para os usuários das filiais Jardim Oceânico, na Avenida Érico Veríssimo 918, e Aberlado Bueno, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno 2660.