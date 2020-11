Feira aconteceu em Bangu Shopping Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 17:02 | Atualizado 11/11/2020 17:05

Rio - A campanha de adoção RJPET, que aconteceu no último domingo, ajudou quem tinha o sonho de adotar um animal de estimação. O segundo evento, que foi uma iniciativa da Secretaria de Estado de Agricultura, responsável pela proteção e bem-estar animal, aconteceu no Bangu Shopping, na Zona Oeste, e todos os pets foram adotados.



“Em menos de uma hora metade dos animais que estavam disponíveis para adoção, foram adotados. Eles realmente conquistaram os corações de quem passava pelo local. Impossível não se apaixonar, pois era cada cão e gato mais lindo que o outro. Essa campanha que teve total apoio do governador em exercício Cláudio Castro, realmente está sendo um sucesso. E a gente vê claramente como muitas famílias estão mais receptíveis a levar para casa um bichinho sem raça definida,” explicou o secretário de agricultura Marcelo Queiroz.