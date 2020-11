Por O Dia

Publicado 12/11/2020 00:00

Hamburguerias, bares e restaurantes da Zona Oeste do Rio participam, a partir de domingo, da 15ª edição do tradicional Burger Fest, que acontece até o dia 15 de dezembro. O festival é realizado em todo o país e os estabelecimentos promovem a cultura do 'burger' de qualidade.

O Burger Fest já atingiu a marca de mais de 1,5 milhão de hambúrgueres consumidos, em aproximadamente mil restaurantes espalhados pelo Brasil, gerando um valor de R$ 150 milhões em vendas. A edição deste ano será apresentada pelo banco Santander e pela marca de condimentos Heinz. Por conta da pandemia da Covid-19, os clientes terão a opção de pedir o lanche nas modalidades delivery ou retirada na loja, mas também podem comparecer presencialmente nos locais participantes. Somente no Rio, o festival conta com 30 participantes.

"Depois de nove anos, o festival se mantém como o principal incentivador do cenário de casas que servem hamburguer em seu melhor momento e, nesta edição, com um propósito ainda maior, o apoio à retomada da economia", explica o criador do Burger Fest, Claudio Baran.

O Bronx Burger, na Freguesia, apresenta para o festival o Jerkeed Burger, que consiste em um pão australiano, blende angus, mix de queijos gouda e mussarela, carne seca desfiada e crocante preparada na manteiga de garrafa e maionese da casa defumada. O lanche custa R$ 28,90. O combo escolhido foi o Yankes Burger, de costela angues, com queijo prato e molho da casa, acompanhado de refrigerante e batata frita, por R$ 25. Os pedidos podem ser feitos na loja, que fica na Rua Araguaia 503, pelo telefone (21) 3449-2092 ou ainda pelo Ifood, Uber Eats e no site www.bronxburger.jotajota.com.br.

Na Barra da Tijuca, o Capim Santo oferece o Burger Crocante de peixe branco empanada com farinha panko, no pão artesanal de batata doce roxa, com salada de repolho e chips de banana da terra, por R$ 51,50. O restaurante fica na Avenida das Américas 3.900, loja 310 e 311. O lanche ainda pode ser comprado pelo telefone (21) 3252-2528, Ifood, Rappi e Uber Eats.

O Curadoria, também na Barra, aposta no Curadoria Salad Bacon, que leva pão brioche, blend da casa, alface, tomate, cebola, queijo safado, bacon, além de mostarda, ketchup e maionese Heinz. O lanche é vendido à R$ 32. O estabelecimento fica na Avenida das Américas 8.585, loja SS 126. O telefone do delivery é (21) 99274-6863.

Ainda o mesmo bairro, o T.T Burger sugere aos consumidores o blend T.T Burger, com queijo cheddar e cebola caramelizada, por R$ 39. O restaurante fica na Avenida Olegário Maciel 460. Os pedidos também podem ser feitos pelo aplicativo Ifood.

A Hamburgueria Bob Beef participa do festival com o Bob Pepper, que consiste em carne de angus preparada na churrasqueira, queijo prato gratinado, maionese do chef, com pimenta jalapenho em um pão brioche selado na manteiga. O lanche custa R$ 29. O combo destaque da casa é Trio Bob Burger, carne suculenta, maionese do chef ou molho barbecue, porção batata chips e o original Bob mate limão. O combo custa R$ 25. O restaurante fica na Avenida Salvador Allende 6.700. Os pedidos também podem ser feitos pelo Ifood.

No restaurante Os Filhos da Mãe!, o lanche preparado para o Burger Fest é o Danado!, composto de blend de calabresa e carne angus, american cheese feito na casa, com toque de pimenta e mel, maionese da casa, tudo no pão de pretzel. A refeição custa R$ 32. Os lanches podem ser consumidos na Avenida Genaro de Carvalho 1.493, loja A, no Recreio. Os pedidos também podem ser realizados pelo Ifood e Uber Eats.

Além dos estabelecimentos da Zona Oeste da cidade, os de outras regiões também participam. No estado, também estão na lista municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Macaé e Rio das Ostras. No Brasil, participam ainda São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba. Os restaurantes participantes podem ser conferidos no site www.burgerfest.com.br.