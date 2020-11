Boletim covid desta terça, dia 10, em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 17:27 | Atualizado 11/11/2020 18:20

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, até esta quarta-feira, 320.598 casos confirmados e 20.970 óbitos por coronavírus no estado. Da última atualização até hoje, a secretaria registrou 1645 casos confirmados e 65 mortes. Há ainda 489 óbitos em investigação e 2.165 foram descartados. Entre os casos confirmados, 295.009 pacientes se recuperaram da doença. Por causa de instabilidade no sistema do Ministério da Saúde, a SES ficou desde quinta-feira, 5, até esta terça-feira, 10, sem conseguir atualizar todos os dados da covid-19 no Rio.



Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro - 123.874

Niterói - 16.729

São Gonçalo - 15.101

Belford Roxo - 11.209

Duque de Caxias - 11.006

Macaé - 9.879

Campos dos Goytacazes - 8.396

Nova Iguaçu - 8.004

Teresópolis - 7.974

Volta Redonda - 7.779

Angra dos Reis - 6.453

Itaboraí - 4.966

Magé - 4.631

Maricá - 4.055

São João de Meriti - 3.980

Nova Friburgo - 3.979

Barra Mansa - 3.801

Três Rios - 3.469

Itaperuna - 3.231

Resende - 3.162

Cabo Frio - 3.140

Petrópolis - 2.978

Itaguaí - 2.770

Queimados - 2.705

Rio das Ostras - 2.439

Guapimirim - 2.247

Rio Bonito - 2.163

Mesquita - 1.808

Araruama - 1.788

Nilópolis - 1.588

São Pedro da Aldeia - 1.441

São João da Barra - 1.388

Barra do Piraí - 1.280

Santo Antônio de Pádua - 1.270

Saquarema - 1.250

Mangaratiba - 1.196

Paraíba do Sul - 1.178

Casimiro de Abreu - 1.153

Paraty - 998

Tanguá - 981

Seropédica - 929

Iguaba Grande - 924

Vassouras - 914

Bom Jesus do Itabapoana - 873

Piraí - 872

Paracambi - 868

Conceição de Macabu - 818

Valença - 776

Porciúncula - 774

Varre-Sai - 761

Cachoeiras de Macacu - 739

Sapucaia - 703

Natividade - 662

São Francisco de Itabapoana - 652

Japeri - 607

Armação dos Búzios - 587

Pinheiral - 585

Quissamã - 584

Miracema - 546

São José do Vale do Rio Preto - 503

Porto Real - 475

Cardoso Moreira - 459

Itatiaia - 438

Cantagalo - 432

Itaocara - 432

Cordeiro - 423

Carapebus - 377

Italva - 366

Laje do Muriaé - 354

Silva Jardim - 343

Rio Claro - 340

Miguel Pereira - 318

Mendes - 304

Areal - 291

São Fidélis - 286

Carmo - 259

Engenheiro Paulo de Frontin - 244

Arraial do Cabo - 240

Cambuci - 224

Bom Jardim - 217

Sumidouro - 216

Paty do Alferes - 213

Aperibé - 203

Quatis - 180

Comendador Levy Gasparian - 171

São José de Ubá - 154

Macuco - 131

Santa Maria Madalena - 121

São Sebastião do Alto - 94

Duas Barras - 79

Trajano de Moraes - 72

Rio das Flores - 26



As 20.970 vítimas de covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro - 12.322

São Gonçalo - 799

Duque de Caxias - 791

Nova Iguaçu - 697

Niterói - 532

São João de Meriti - 497

Campos dos Goytacazes - 437

Belford Roxo - 327

Petrópolis - 273

Magé - 259

Volta Redonda - 244

Itaboraí - 234

Nilópolis - 209

Angra dos Reis - 206

Mesquita - 193

Barra Mansa - 181

Macaé - 177

Teresópolis - 174

Cabo Frio - 173

Nova Friburgo - 163

Itaguaí - 140

Maricá - 139

Resende - 115

Itaperuna - 87

Rio das Ostras - 85

Saquarema - 82

Araruama - 73

Seropédica - 72

Três Rios - 72

Queimados - 71

Guapimirim - 70

Barra do Piraí - 63

Rio Bonito - 62

São Pedro da Aldeia - 60

Tanguá - 44

Japeri - 43

Mangaratiba - 43

Iguaba Grande - 38

Paracambi - 38

Cachoeiras de Macacu - 37

Paraty - 34

Itaocara - 33

São Fidélis - 31

Sapucaia - 31

Casimiro de Abreu - 30

Porciúncula - 28

Vassouras - 28

Paraíba do Sul - 25

Valença - 24

Bom Jesus do Itabapoana - 23

Santo Antônio de Pádua - 23

São Francisco de Itabapoana - 23

Quissamã - 20

São José do Vale do Rio Preto - 19

Pinheiral - 18

Porto Real - 18

Armação dos Búzios - 16

Miguel Pereira - 16

Conceição de Macabu - 15

Piraí - 15

Rio Claro - 15

Sumidouro - 15

Italva - 12

Itatiaia - 12

São João da Barra - 12

Areal - 9

Silva Jardim - 9

Aperibé - 7

Cambuci - 7

Arraial do Cabo - 6

Paty do Alferes - 6

Bom Jardim - 5

Miracema - 5

Natividade - 5

Santa Maria Madalena - 5

Carapebus - 4

Carmo - 4

Comendador Levy Gasparian - 4

Engenheiro Paulo de Frontin - 4

Rio das Flores - 4

São Sebastião do Alto - 4

Cardoso Moreira - 3

Duas Barras - 3

Macuco - 3

Mendes - 3

São José de Ubá - 3

Cantagalo - 2

Laje do Muriaé - 2

Quatis - 2

Varre-Sai - 2

Cordeiro - 1