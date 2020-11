Comte Bittencourt diz que ano letivo de 2021 com aulas presenciais começam no início de fevereiro Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por Beatriz Perez

Publicado 11/11/2020 17:30 | Atualizado 11/11/2020 19:47

Rio - Com a exceção do 3º ano do Ensino Médio, que teve o retorno das aulas presenciais no dia 19 de outubro, as demais turmas da Rede Estadual de Ensino têm previsão de retorno às atividades presenciais para fevereiro de 2021. "Em momento algum se pensou em voltar com os outros anos de escolarização em 2020. Só o 3º ano do Ensino Médio, de forma opcional, porque esses meninos têm a prova do Enem em janeiro. Então, é uma questão de mediar minimamente os conteúdos", explica o secretário estadual de Educação, Comte Bittencourt.

O formato da retomada das atividades nas escolas está sendo elaborado pela Secretaria de Educação e levará em conta a curva de contágio da Covid-19 no estado e nos municípios nesse período, assim como as orientações das autoridades de saúde.

"Tudo dependerá de como se apresentará a curva pandêmica no início do ano que vem. Isso é um desafio para o mundo todo. Mas, o nosso planejamento é otimista. Vamos ter o retorno presencial com os protocolos sanitários a partir do início do mês de fevereiro", diz Comte Bittencourt.

O modelo está sendo discutido de acordo com o enfrentamento à pandemia, segundo a pasta. "No mínimo, no modelo híbrido com os protocolos sanitários, caso não se tenha a vacina e provavelmente não teremos para o início do ano letivo. A intenção é ter o retorno escolar do 6º ano até o 3º ano e a terminalidade no ano que vem", acrescenta o secretário de Estado de Educação.

Para o início do próximo ano, a Seeduc se compromete a realizar uma avaliação diagnóstica a ser aplicada em todos os alunos, de todas as séries, com o objetivo de entender as possíveis lacunas no aprendizado deixadas ao longo da quarentena de 2020.

A previsão é colocar em prática, em 2021, algo semelhante ao que o Conselho Nacional de Educação aprovou como “Continuum Escolar”, que prevê atividades extras, incluindo remotas, recuperando os conteúdos de 2020 com itinerários pedagógicos diferentes.

Os alunos que estão terminando o Ensino Médio em 2020 poderão realizar no ano que vem uma matrícula especial para aprofundar o conteúdo do último ano, caso desejem. O calendário para essas matrículas especiais está sendo elaborado pela pasta e será divulgado em separado.

A Seeduc também prepara uma opção de reforço aos alunos de terminalidade do Ensino Médio Regular ou do IV Módulo da Educação de Jovens e adultos.



De forma excepcional, a aprovação dos alunos não está condicionada aos resultados e notas obtidos neste ano de 2020. No entanto, a frequência e a participação nas atividades pedagógicas, sejam remotas ou presenciais, continuam como condições indispensáveis para a promoção à série seguinte.

Rede Municipal retoma aulas presenciais

A Secretaria Municipal de Educação divulgou que a volta às aulas presenciais para alunos do Ensino Fundamental do 9º ano, do último ano do Programa de Educação de Jovens e Adultos e do Carioca 2 (projeto de correção de fluxo) nas escolas públicas municipais cariocas acontecerá na terça-feira que vem, 17/11.

São 61 mil alunos destas turmas, que estudam em 427 unidades. Nesta semana, com a presença de professores, coordenadores, diretores e demais integrantes da comunidade escolar, está ocorrendo o processo de reorganização da retomada, com os ajustes dos últimos detalhes para o reinício das aulas presenciais para parte da Rede Municipal de Ensino. Professores, alunos e demais profissionais de Educação que tenham comorbidades não voltarão para as aulas presenciais. Os alunos poderão optar pela aula de forma remota.



Estas aulas presenciais, inicialmente, acontecerão em dois dias da semana – às terças e quintas-feiras. As turmas estarão divididas em grupos A e B para evitar aglomerações. Serão três horas de aulas por dia, nos turnos da manhã e da tarde para o 9º ano. E à noite para o PEJA, como já era anteriormente. Nas quartas-feiras haverá um reforço na higienização das unidades escolares, que já passam por limpezas regularmente nos demais dias, diz a SME.