Publicado 11/11/2020 17:51 | Atualizado 11/11/2020 18:04

Rio - De 14 a 28/11 a psicóloga e professora Renata Kurtz, dará um curso, presencial e online, de Introdução à Comunicação não Violenta, Teoria e Prática, no Parceria Humana. Inscrições abertas no site parceriahumanastudio.com.br

A CNV é uma abordagem prática e específica de se comunicar de forma conectada com si mesmo e com os outros, por meio da empatia e do autoconhecimento, que muda pra melhor as relações interpessoais, seja em casa ou no trabalho.



Imagine levar esse aprendizado para a família, para o ambiente corporativo, nas relações amorosas, em relações baseadas em hierarquia. Saber se comunicar com respeito e empatia é a base de todas as relações. Muitas vezes a gente não sabe se está se fazendo entender. CNV é sobre isso.