Marcelo Roberto Silva dos Santos é foragido da Justiça Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 18:53

Rio - O Portal dos Procurados pede informações que possam localizar Marcelo Roberto Silva dos Santos, 29 anos, conhecido por Teu ou Tereu. O suspeito atua em roubo e furtos de casas na Tijuca e em Vila Isabel, na Zona Norte. Ele, que é foragido da Justiça, já foi condenado por tráfico de drogas, roubo de pedestres e corrupção de menores.

Nesta segunda, um adolescente supostamente do grupo criminoso de Marcelo foi apreendido por agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Formiga. A polícia descobriu que o jovem de 17 anos roubou uma casa no Andaraí, Zona Norte, ao lado de Marcelo. Na ocasião, o grupo ameaçou os moradores do local com uma arma. Contra o adolescente, havia um mandado de busca e apreensão expedido em outubro por furto a residências em Vila Isabel e na Tijuca.

Marcelo tem várias passagens pelo Sistema Penitenciário. Ele saiu em liberdade do Patronato Magarino Torres em novembro de 2019. Quem tiver qualquer informação a respeito da localização do foragido da Justiça Marcelo Roberto Silva dos Santos, pedimos que denuncie anonimamente pelos seguintes canais abaixo:



Whatsapp Portal dos Procurados: (21) 98849-6099



Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,



Telefone do Disque-Denúncia (21) 2253-1177



APP “Disque Denúncia RJ “.



https://twitter.com/PProcurados (mensagens)