Drogas foram apreendidas no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 20:31

Rio - Uma operação conjunta entre a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal resultou na prisão de dois homens e a apreensão de 20kg de cocaína que estavam sendo transportados em bagagens do Aeroporto de Congonhas (CGH), em São Paulo, para o Aeroporto Santos Dumont (SDU), no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira. Paulo Gustavo de Jesus Silva, de 35 anos, carregava uma mala contendo dez tabletes de pasta base de cocaína, enquanto Jorge Guilherme de Souza Ferreira Scoralick, de 24 anos, aguardava na parte externa do aeroporto.



As prisões e a apreensão de drogas desta quarta-feira demonstram que traficantes tem utilizado o transporte aéreo doméstico como forma de escoar os entorpecentes pelo território nacional, chamando a atenção para a rota da ponte aérea Congonhas x Santos Dumont.



Os presos foram conduzidos com os entorpecentes para a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (CORE), onde serão autuados em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual.