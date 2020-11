Bandidos explodem caixas eletrônicos de agência da Caixa Econômica Federal em Caxias Reprodução Tv Globo

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 06:58 | Atualizado 12/11/2020 08:04

Rio - Na madrugada desta quinta-feira (17), uma quadrilha explodiu os caixas eletrônicos de uma agência da Caixa Econômica Federal, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



Moradores do bairro Jardim Primavera relataram nas redes sociais que as explosões foram por volta das 3h30, na Avenida Jornalista Moacir Padilha.



À polícia, testemunhas relataram que os criminosos estavam em quatro carros e fecharam a rua, fugindo logo após as explosões. Não se sabe se os criminosos conseguiram levar dinheiro da agência.



A Polícia Militar foi acionada e cercou as entradas da agência bancária. A Polícia Federal vai investigar o caso.