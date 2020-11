Marcelo Melo foi indiciado por crime de estelionato Reprodução/Facebook

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 13:36 | Atualizado 12/11/2020 13:37

Rio - Policiais civis da 21ª DP (Bonsucesso) indiciaram o candidato à deputado federal nas eleições de 2018, Marcelo de Melo Vicente, pelo crime de estelionato. Marcelo já possui alguns registros do mesmo crime e responde à três processos por estelionatos.

A vítima do político disse que conheceu Marcelo em 2019, quando ele afirmava ser candidato a prefeito de São Pedro da Aldeia. Após alguns meses de contato, Marcelo procurou a vítima para fazer uma proposta comercial, informando que havia recebido de um amigo a exclusividade na venda de todos os apartamentos de um prédio no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, e que os imóveis seriam financiados pelo projeto “Minha Casa, Minha Vida”.

Após alguns encontros e documentação apresentada por Marcelo, a vítima efetuou um depósito no dia 25 de junho de 2019, na conta pessoal dele, no valor de R$ 34.000,00, como sinal referente a compra de dois apartamentos, que custariam R$400.000,00. Marcelo teria afiançado a vítima, que sete dias após o sinal pago, já poderia ocupar os apartamentos e o financiamento estaria liberado.

A vítima, após o prazo estipulado, tentou contato com o político, que sempre se omitia em comparecer e inclusive atender a ligações. A vítima precisou procurar a Caixa Econômica Federal para saber sobre o financiamento do projeto “Minha Casa, Minha Vida” e acabou descobrindo que não existiam registros no banco sobre os imóveis que estaria comprando.

Em setembro do ano passado, no mesmo prédio do caso da vítima, várias famílias denunciaram que também haviam efetuado os pagamentos e não haviam recebido os apartamentos já construídos neste mesmo prédio do caso da vítima.