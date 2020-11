Divulgação/Prefeitura do Rio

Uma parceria entre a Prefeitura do Rio e o Centro Universitário Augusto Motta (Unisuam) oferece preparação aos cariocas que buscam por oportunidades no mercado de trabalho, por meio de aulas on-line da Oficina Virtual de Confecção de Currículos e Comportamento em entrevista de emprego.

As inscrições para o primeiro encontro, que acontece hoje, já foram encerradas, mas os interessados têm até a próxima terça-feira para se candidatar à oficina que ocorrerá no dia 19. Podem participar moradores do Rio, a partir dos 18 anos, sem restrição de escolaridade.

As aulas serão realizadas ao vivo, através de uma plataforma virtual escolhida pela Unisuam. Os links para acesso à aula serão enviados aos participantes inscritos. A prefeitura chama a atenção para o preenchimento de telefone e e-mail no momento da inscrição, para os interessados conseguirem receber os links de acesso ao evento.

O encontro de hoje acontece das 14h às 17h. Já o do dia 19, será realizado entre 9h e meio-dia. Entre os temas abordados estão como montar um currículo; como montar um vídeo para processo seletivo empresarial e dicas comportamentais em entrevistas presencial e virtual. As inscrições podem ser feitas até às 18h de terça-feira, por meio do link http://jeap.rio.rj.gov.br:80/je-sorteio/inscricao/281.