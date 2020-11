Rio,09/09/2020 -COVID-19 -CORONAVIRUS, REALENGO, Zona Oeste, sumico das linhas de onibus com isso aumentam a busca por vans irregulares.Na foto, van irregular.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 14:39 | Atualizado 12/11/2020 15:03

Rio - A prefeitura do Rio autorizou a circulação de vans nas faixas exclusivas dos ônibus (BRS) em quatro pontos movimentados de Copacabana, Zona Sul do Rio. A ação, de "caráter experimental e excepcional" e entrará em vigor a partir de amanhã.

A circulação das vans - linhas L2101 e L2102 - nas faixas BRS de Copacabana são em "caráter experimental", e passam a valer já a partir desta sexta-feira, mas não tem prazo para o fim do experimento. O trânsito dos veículos está autorizado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana; na Rua Barata Ribeiro; no Túnel Sá Freire Alvim; e na Rua Raul Pompeia, no trecho compreendido entre a Avenida Rainha Elisabeth e a Rua Rodolfo Dantas.

Publicidade

Em nota, o Rio Ônibus foi contra a liberação e afirmou que a medida é prejudicial. "O Rio Ônibus considera a liberação de corredores do BRS para vans uma decisão descabida e irresponsável, e que vai prejudicar os passageiros dos ônibus, que devem ter exclusividade nessas faixas segregadas. Essa medida prejudica a mobilidade urbana e não encontra qualquer amparo em estudos técnicos".