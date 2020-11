Receita Federal, a PRF e a Polícia Civil (CORE) estão em operação conjunta Divulgação

12/11/2020

Rio - Uma operação conjunta entre a Receita Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil (Core), apreendeu, nesta quinta-feira, na Pavuna, Zona Norte, mais de mil munições de calibre 7.62 e um fuzil usado como arma de guerra por bandidos. De acordo com a Polícia Civil, o carregamento foi encontrado dentro de um tonel, que tinha munições perfurantes — contra blindados —, munição traçante, além do fuzil SIG Sauer e carregadores.

Os agentes utilizaram cães farejadores para realizar a vistoria em inúmeras mercadorias de uma transportadora que foram remetidas ao Rio de Janeiro partindo de outros estados da federação.

Os cães localizaram um fuzil calibre 7.62, uma grande quantidade de munições deste armamento e diversos carregadores. A análise inicial indica se tratar de um fuzil SG540, no calibre 7,62x51mm (.308win), plataforma SIG 550, produzido sob licença pela empresa chilena Famae.

Toda a apreensão foi encontrada pelos cães no interior de um tonel de massa corrida que foi despachado de Santa Catarina para o Rio de Janeiro. No interior dele, junto à massa corrida, estavam embaladas as munições de fuzil, os carregadores e a arma de guerra.

Trata-se de mais uma grande apreensão decorrente de ações integradas entre a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, a Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal e a Polícia Rodoviária Federal.

Nas últimas ações houve a apreensão de mais de 6 toneladas de drogas na Via Dutra, de quase uma tonelada de cocaína no Porto do Rio e, na noite de ontem, uma grande apreensão de cocaína no Aeroporto Santos Dumont.