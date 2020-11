Rio - 06072020 - Covid19 - Coronavirus - Superlotação no ônibus e estação do BRT na Taquara, engarrafamento e aglomeração de pessoas no mesmo bairro de Jacarepaguá. Fotos:Estefan Radovicz / Agência O Dia Byline Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 12/11/2020 15:38 | Atualizado 12/11/2020 17:41

Rio - A três dias das eleições municipais, duas medidas polêmicas podem colocar em risco o já confuso trânsito da cidade a partir desta sexta-feira. A Prefeitura do Rio autorizou que vans circulem nas faixas exclusivas dos ônibus (BRS) nas ruas de Copacabana, e publicará, nesta próxima sexta-feira (13), um decreto no Diário Oficial permitindo que taxistas utilizem as calhas do BRT no movimentado trecho entre Galeão e Alvorada.



A circulação das vans - linhas L2101 e L2102 - nas faixas BRS de Copacabana são em "caráter experimental", e passam a valer já a partir desta sexta-feira, mas não tem prazo para o fim do experimento. O trânsito dos veículos está autorizado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana; na Rua Barata Ribeiro; no Túnel Sá Freire Alvim; e na Rua Raul Pompeia, no trecho compreendido entre a Avenida Rainha Elisabeth e a Rua Rodolfo Dantas.



Em nota, o Rio Ônibus chamou a autorização de "descabida e irresponsável". O Sindicato das Empresas de Ônibus avalia que o fluxo de táxis no corredor exclusivo de ônibus pode aumentar ainda mais o congestionamento, além de dificultar a vida de motoristas e passageiros no embarque e desembarque dos pontos.

"O Rio Ônibus considera a liberação de corredores do BRS para vans uma decisão descabida e irresponsável, e que vai prejudicar os passageiros dos ônibus, que devem ter exclusividade nessas faixas segregadas. Essa medida prejudica a mobilidade urbana e não encontra qualquer amparo em estudos técnicos."



Lei autoriza táxi nas calhas do BRT



A Lei que autoriza os táxis na faixa do BRT é de autoria da vereadora Vera Lins (Progressistas), presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, e será publicada nesta sexta-feira, 13, no Diário Oficial do Município. Taxistas poderão transitar nas calhas exclusivas para os BRTs desde o trecho do Aeroporto do Galeão, onde a disputa por espaço entre taxistas e motoristas de aplicativos já é antiga, até o terminal Alvorada. O embarque e desembarque de passageiros de táxis estará proibido.

"Queremos desafogar as principais vias que diariamente ficam intransitáveis, o que fará com que carros particulares e ônibus tenham maior mobilidade nas vias principais. Vale lembrar que desde junho de 2017 os taxistas já tinham autorização para transitarem em alguns trechos do BRT e TransCarioca, onde durante todo esse período nenhum acidente foi registrado; o que prova a responsabilidade desses profissionais. Agora todo o trajeto está liberado", defendeu a autora do projeto.