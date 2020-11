Por O Dia

Publicado 13/11/2020 00:00

A Unidade Móvel de Saúde Médica Veterinária, o Castramóvel, chega à Jacarepaguá amanhã para realizar agendamento de cirurgias gratuitas de castração de cães e gatos da região. A Subsecretaria Municipal de Bem-Estar Animal (Subem) vai disponibilizar 270 vagas para o procedimento.

A partir das 9h, a pasta vai distribuir senhas e para conseguir o benefício, o tutor do bichinho de estimação precisa ser maior de 18 anos e estar munido do RG, CPF e comprovante de residência original e cópia. Além disso, os interessados devem ser moradores do bairro de Jacarepaguá.

"Tenho recebido muitas sugestões da população para que o agendamento também seja presencial, para permitir a participação de quem não tem acesso à internet, ao celular. Infelizmente, essa é uma realidade. A ideia é trabalhar em locais mais carentes, levando serviço público eficiente. O Castramóvel tem um corpo médico altamente qualificado, medicamentos e insumos para os procedimentos. Quando oferecemos castração, estamos combatendo também o abandono", declarou o subsecretário de Bem-Estar Animal, Fábio Souza.

Os tutores também vão precisar fornecer número de telefone e características do animal. As cirurgias serão realizadas entre os dias 16 e 27 deste mês. Somente com essa unidade móvel, a prefeitura espera esterilizar mais 3 mil animais. O Castramóvel conta com outras nove unidades espalhadas pela cidade que, somente em 2020, castraram 23.040 cães e gatos.

A unidade de Jacarepaguá ficará na Estrada dos Bandeirantes 7.276, em Curicica. Além da unidade do bairro, a Zona Oeste tem também uma unidade em Guaratiba, na Fazenda Modela, que fica na Estrada do Mato Alto 5.620, ao lado do Posto de Saúde Maia Bittencourt. Há também um Castramóvel em Campo Grande, na Estrada do Tingui, na Praça da Oiticica; em Bangu, na Rua Sidney, na altura do nº 97A, na Praça Guilherme da Silveira e em Paciência, na Rua Cabo Bastos Cortes, esquina com a Rua Guarujá.