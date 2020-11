Por O Dia

Publicado 13/11/2020 00:00

Afastada dos palcos por nove meses, devido à pandemia da Covid-19, a cantora Gabily faz seu retorno aos shows, amanhã à noite, na Boate Street, em Campo Grande. Esta será sua primeira apresentação na Zona Oeste do Rio. A casa de shows teve sua reabertura no último sábado com apresentação de MC Rebecca. Além de Gabily, a casa já se programa para receber Lexa no dia 28. A boate tem a promessa de ser um diferencial para a região, com a programação semanal. O espaço abre todos os sábados.

"Estamos trabalhando diariamente para garantir uma experiência inovadora a todos que estiverem presentes, nosso palco conta com uma superestrutura de som e iluminação, a climatização do ambiente está incrivelmente trabalhada para garantir uma temperatura adequada para todos. Nosso time de DJs vem com tudo para agitar a pista e, é claro, o show da Gabily será nosso ápice da noite, temos certeza que ela virá com toda entrega para o nosso público e teremos um sábado inesquecível", declarou Caroline Tussand, responsável pela produção ao lado de Jorge Nascimento.

A casa de shows reforçou que está tomando todos os cuidados para aliar diversão e segurança, seguindo os protocolos para evitar a disseminação do novo coronavírus. Empolgada, Gabily fala sobre o sentimento que predomina na sua volta aos palcos e garante um show completo, com todos os seus lançamentos e criações feitas durante a quarentena.

"Me sinto muito feliz em poder, finalmente, fazer esse show no Street, incluindo todos os meus lançamentos novos até hoje, pois não parei de produzir conteúdo na quarentena, estou muito feliz e empolgada", afirmou a dona dos hits Conflito, Abre a Firma e Entra na Dança. No YouTube, a funkeira tem mais de 120 mil inscritos.

Os ingressos para a atração variam por lote e podem custar entre R$ 45 e R$ 60, se forem comprados antecipadamente, e de R$ 50 a R$ 70, caso sejam adquiridos na hora, com nome no mural do evento. A bebida é por conta da casa. A entrada antecipada pode ser comprada em www.sympla.com.br/event__1049319. A Street abre às 23h e fica na Rua Lucilia 40. Mais informações sobre a boate podem ser conferidas através do telefone (21) 98095-6132.