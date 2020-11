Por O Dia

Publicado 13/11/2020 00:00

No primeiro turno das eleições municipais deste ano, que acontece no domingo, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) vai contar com o apoio de 960 agentes da Guarda Municipal. Ao todo, o efetivo vai contar com 520 guardas atuando em 141 locais de votação e outros 440 nos grupamentos especiais. A ação já começa amanhã pela manhã.

Os guardas municipais vão realizar ações de ordenamento urbano; fiscalização de trânsito, coibindo aglomerações; darão apoio às unidades operacionais no entorno dos locais de votação e poderão ser acionados em caso de necessidade. As equipes atuarão em turnos, a pé e também com auxílio de 58 viaturas e 12 motocicletas em todas as regiões do Rio.

Os guardas vão orientar os eleitores para que possam chegar com tranquilidade às seções eleitorais. Os agentes também terão foco na fluidez do trânsito e segurança viária, orientando a travessia em locais seguros e para evitar invasões e aglomerações nas pistas. Na Zona Oeste, a GM auxilia o TRE em Sulacap e Campo Grande, em pontos de interdição viárias.

"Estaremos com nosso efetivo nas ruas para ajudar a população no que for necessário neste período em que ainda precisamos cumprir as regras de distanciamento e evitar aglomerações. Pedimos à população que continue tomando os cuidados necessários para que o processo eleitoral se desenvolva da melhor forma possível para todos", afirmou o comandante da Guarda Municipal, inspetor geral José Ricardo Soares.

Devido à pandemia do novo coronavírus, o horário de votação foi ampliado e ocorrerá das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para pessoas acima de 60 anos, por serem do grupo de risco para a Covid-19. A Guarda Municipal alerta, ainda, a população para o uso de máscara de proteção facial, evitar aglomerações e higienizar as mãos com álcool em gel antes e depois de votar.