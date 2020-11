Por O Dia

Publicado 13/11/2020 00:00

Professores da rede municipal de ensino do Rio, interessados em conquistar os graus de mestrado e doutorado, podem se inscrever para concorrer ao Programa Anual de Bolsas de Estudos da Secretaria Municipal de Educação. A pasta vai oferecer 100 vagas pelo período de 12 meses, sem prorrogação ou renovação.

Desenvolvido pela Escola de Formação Paulo Freire, o programa tem por objetivo reafirmar a política de valorização dos profissionais da Educação e incentivar o desenvolvimento de projetos de pesquisa que possam melhorar as práticas educacionais nas escolas municipais.

As bolsas são disponibilizadas para professores com, no mínimo, cinco anos de efetivo exercício na rede municipal, inscritos em programas de pós-graduação, em nível de mestrado ou doutorado, devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação. Os interessados devem acessar a página www.eadepf.rioeduca.rio.gov.br e se inscrever até 11 de dezembro.

Depois de fazer login na plataforma, o candidato deverá acessar o link "Programa Anual de Bolsas" e utilizar a chave de inscrição: Bolsa#2021. Para esclarecer dúvidas ou problemas, é necessário entrar em contato pelo e-mail suporte.eadepf@rioeduca.net.