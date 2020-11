Adair Marlon Duarte reprodução

Rio - O traficante Adair Marlon Duarte, o Aldair da Mangueira, faleceu na manhã desta quinta-feira. Ele estava internado no no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), antes de falecer ele estava em estado grave. A causa da morte ainda não foi confirmada, mas Adair sofria de asma severa.

Aldair da Mangueira foi condenado a mais de 58 anos de pena por tráfico de drogas e homicídio. De acordo com a polícia, ele era integrante do Comando Vermelho e comandava invasões a favelas dominadas por facções rivais. O bandido também era responsável pela contabilidade do tráfico nas comunidades em que atuava.

Em setembro deste ano a Justiça autorizou que Adair fosse internado em um hospital particular do Rio, onde tratou complicações causadas por problemas respiratórios. De acordo com o RJTV, antes de ser autorizado a tratar das complicações, o criminoso chegou a ficar internado no Hospital Penitenciário, dentro do Complexo de Gericinó, na Zona Oeste, onde estava cumprindo pena.