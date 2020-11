Wilson Witzel Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 16:56

Rio - A defesa do governador afastado Wilson Witzel (PSC) entrou com recurso no Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio pedindo que a decisão do Tribunal Especial Misto que determinou a desocupação do Palácio Laranjeiras, no dia 5, seja revogada. No mesmo dia, Witzel e sua família retornaram para a residência não oficial no Grajaú, Zona Norte do Rio. A ação foi ajuizada nesta quarta para o gabinete do desembargador Antonio Iloizio Barros Bastos, que será o relator do caso no Órgão Especial.



No pedido, os advogados afirmam que o voto do relator do processo de impeachment, o deputado Waldeck Carneiro (PT), "deu um cavalo de pau ao final, para determinar, de ofício, de modo absolutamente inopinado e arbitrário" a retirada de Witzel do Palácio Laranjeiras.



A defesa argumentou anda que Wilson Witzel é o chefe do Poder Executivo estadual e sofre ameaças. Os defensores também ressaltaram que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) continuou morando no Palácio da Alvorada durante os oito meses do processo de impeachment que resultou na cassação do seu mandado.