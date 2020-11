Flordelis e o marido, o pastor Anderson do Carmo Reprodução Instagram

Por O Dia

Rio - A 3ª Vara Criminal de Niterói, no fórum do município, realiza na tarde desta sexta-feira uma nova audiência no processo que investiga a morte do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flordelis (PSD), apontada como mandante do assassinato. A audiência começa às 13h e Flordelis foi notificada para participar, inclusive pelo WhatsApp. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), serão ouvidas testemunhas de acusação e de defesa e, posteriormente, os réus.

O processo está em fase de instrução para julgamento no plenário do júri. Para assegurar que Flordelis fosse notificada para a audiência desta sexta-feira, a juíza Nearis dos Santos, da 3ª Vara Criminal de Niterói, determinou o envio notificações para todos os endereços da pastora, tanto no Rio de Janeiro como em Brasília, além de uma intimação via WhatsApp. Flordelis nega participação no crime.

"Intime-se a acusada Flordelis em seu endereço nesta Comarca, bem como expeça-se carta precatória para intimação em seu endereço funcional, em Brasília. Sem prejuízo, intime-se a acusada via whatsapp, considerando dificuldades já verificadas em tentativas anteriores de intimação", determinou a juíza em decisão de outubro.