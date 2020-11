Thiago Azevedo foi morto por um policial militar enquanto brincava com uma arma de brinquedo Reprodução

Por Yuri Eiras

Publicado 13/11/2020 11:37 | Atualizado 13/11/2020 11:43

Rio - Um jovem identificado como Thiago Azevedo foi morto por um policial militar, na noite desta quinta-feira, enquanto brincava com uma arma de brinquedo no Jardim Maravilha, em Campo Grande. Segundo testemunhas, o PM achou que era um assalto.



A Polícia Civil esteve no local e recolheu para perícia tanto o simulacro quanto a arma utilizada pelo PM. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.



Moradores do Jardim Maravilha afirmam que 'Big Big', como Thiago era conhecido, era trabalhador. Um amigo lamentou a morte nas redes sociais. "Eu não consigo acreditar que você se foi, me recuso a entender que não vou mais poder te ver, te abraçar e rir com você. Foi todos os nossos momentos de alegria e tristeza".

Segundo uma amiga do jovem, que não quis se identificar, ele estava com arma porque trabalhava em uma joga de brinquedos. "Ele trabalhava em uma loja de brinquedos, por isso ele tava com uma arma de brinquedo. Ele estava com os amigos brincando quando os policiais viram e acharam que ele estava assaltando", disse.



Em nota, a Polícia Civil afirmou que "a equipe da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e esteve na região. A perícia foi realizada no local. O simulacro da arma que estava com a vítima e a arma do policial militar foram recolhidos para perícia. As investigações estão em andamento para esclarecer o caso".

