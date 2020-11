Secretaria de Estado de Saúde (SES) Divulgação

Publicado 13/11/2020 12:42

Rio - Agora a população do Rio pode ter acesso à informação sobre as filas ambulatoriais do Sistema Estadual de Regulação (SER). A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Central Estadual de Regulação (CER), disponibilizou o acesso em uma iniciativa de promover mais transparência.



As filas ambulatoriais são gerenciadas pela Regulação da SES para possibilitar que pacientes possam usar serviços adequados de saúde oferecidos pelas unidades municipais, federais e do Estado, o que dá acesso a recursos de alta complexidade em oncologia, hematologia, traumatologia, neurocirurgia e outras áreas de atendimento.



Carlos Alberto Chaves, secretário de Estado de Saúde, explicou que o aumento da transparência vai garantir um atendimento de mais qualidade. “Essa medida é importante para que o serviço na ponta funcione de maneira mais eficaz. Precisamos ampliar a transparência para os usuários e também para os órgãos de controle, pois isso refletirá no melhor atendimento para a população”, disse Chaves.



José Wilson, Superintendente de Regulação da SES, informa que a iniciativa nasceu como parte de um novo momento na SES, que também atende à lei estadual nº 8.782 de 02 de abril de 2020.



“A disponibilização no portal do arquivo de todas as filas ambulatoriais é certamente um avanço no sentido da transparência e legalidade”, comenta Wilson. “Ela retrata um momento da SES de retomada da sua importância como parte do Sistema Único de Saúde”, falou Wilson.



Ele ressaltou que a privacidade dos pacientes está preservada e explicou que o funcionamento acontece com base em outros dados como o número de identificação do paciente no SER, a data de solicitação do atendimento e a classificação de risco também estão disponíveis. Para Wilson, esses dados serão importantes também para inspirar e tornar possível a produção de trabalhos acadêmicos.