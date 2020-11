Por O Dia

Publicado 16/11/2020 00:00

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação disponibilizou 285 vagas para o mercado de trabalho. As oportunidades são para os níveis fundamental e médio, e até quem não tem experiência profissional pode se inscrever para buscar uma colocação. Os postos também contemplam pessoas com deficiência (PcD).

Para candidatos com Ensino Fundamental completo, há vagas de repositor de mercearia e açougue e motorista de caminhão. Para nível médio completo, os postos são para operador de supermercado, vendedor de calçados, prevenção de perdas e auxiliar de loja.

Ainda para pessoas com deficiência com médio incompleto, os cargos são para auxiliar de operações, caixa, vendedor e empacotador. Para os que têm o Ensino Médio completo há vaga para operador de caixa. Não há possibilidade de encaminhamento de pessoas sem deficiência para vagas exclusivas de pessoas com deficiência e reabilitadas do INSS.

Interessados devem enviar e-mail para captacaodevagas.smdei@gmail.com. Candidatos com deficiência devem encaminhar para trabalhopcdsmdt@gmail.com. As vagas podem expirar e sair do sistema em função da quantidade de encaminhamentos já realizados e/ou do fim do prazo estipulado pelo empregador.