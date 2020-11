Por O Dia

Publicado 16/11/2020 00:00

A MultiRio começou a disponibilizar a terceira temporada do podcast Ouvi Falar nas principais plataformas de streaming de áudio, como Spotify, Deezer e Google Podcast. O programa é uma coprodução com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). A proposta é divulgar os temas relacionados à produção, divulgação e preservação da informação e do conhecimento.

Nessa nova etapa, especialistas da instituição de ensino e pesquisa falam sobre 'Informação e Conhecimento'. A curadoria é da professora e doutora em Ciência da Informação, Nara Silveira. O primeiro episódio da temporada discutiu como a evolução da humanidade ocorre em paralelo à produção de informações e de conhecimento.

A cada sexta-feira, um novo programa é disponibilizado, em um total de seis. Os três primeiros já estão disponíveis. O próximo, na sexta-feira, vai tratar da democratização do conhecimento, com a participação de Simone Weitzel, doutora em Ciência da Informação; Diana Passy, criadora do festival de literatura pop focado em jovens leitores; e Jaílson de Souza e Silva, geógrafo com mestrado em educação e doutorado em Sociologia da Educação.

No dia 27, o tema abordado será 'livros, portas do saber', e participam Eliana Yunes, doutora em Linguística e em Literatura Comparada; André Vieira de Freitas Araújo, doutor em Ciência da Informação; e Kelvin Falcão Klein, doutor em Teoria Literária. Os próximos episódios acontecem nos dias 4 e 11 de dezembro.

Com apresentação de Patrícia Costa, o podcast foi gravado na residência dos participantes, por conta da prevenção contra o novo coronavírus. Durante esta temporada, os especialistas falarão de diversos aspectos ligados à informação, como a atual propagação das chamadas fake news, até os diferentes meios usados pelo homem para armazenar e difundir os saberes.