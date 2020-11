SES divulgou, nesta sexta (13), dados da Covid-19 no estado do Rio Divulgação

Publicado 13/11/2020 16:45 | Atualizado 13/11/2020 17:02

Rio - O estado do Rio chegou a 21.162 mortes por coronavírus, nesta sexta-feira (13), informou a Secretaria de Estado de Saúde. Ainda de acordo com o órgão, há ainda 323.006 casos confirmados e 511 óbitos. Nas últimas 24 horas, 72 pessoas morreram e 623 foram infectadas.

A SES também divulgou que 2.165 suspeitas foram descartadas. Entre os casos confirmados, 297.514 pacientes se recuperaram da doença. Os dados foram atualizados após uma instabilidade no sistema do Ministério da Saúde, que sofreu um ataque hacker no início deste mês.



Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro - 125.463



Niterói - 16.729



São Gonçalo - 15.145



Belford Roxo - 11.221



Duque de Caxias - 11.044



Macaé - 9.909



Campos dos Goytacazes - 8.454



Nova Iguaçu - 8.050



Teresópolis - 8.034



Volta Redonda - 7.818



Angra dos Reis - 6.482



Itaboraí - 4.978



Magé - 4.678



Maricá - 4.073



Nova Friburgo - 4.014



São João de Meriti - 4.002



Barra Mansa - 3.806



Três Rios - 3.476



Itaperuna - 3.253



Resende - 3.182



Cabo Frio - 3.153



Petrópolis - 3.005



Itaguaí - 2.786



Queimados - 2.709



Rio das Ostras - 2.444



Guapimirim - 2.262



Rio Bonito - 2.182



Mesquita - 1.819



Araruama - 1.813



Nilópolis - 1.597



São Pedro da Aldeia - 1.444



São João da Barra - 1.388



Barra do Piraí - 1.281



Santo Antônio de Pádua - 1.278



Saquarema - 1.257



Mangaratiba - 1.198



Paraíba do Sul - 1.178



Casimiro de Abreu - 1.153



Paraty - 999



Tanguá - 987



Seropédica - 935



Iguaba Grande - 929



Vassouras - 921



Bom Jesus do Itabapoana - 873



Piraí - 872



Paracambi - 868



Conceição de Macabu - 819



Porciúncula - 780



Valença - 779



Varre-Sai - 762



Cachoeiras de Macacu - 751



Sapucaia - 704



Natividade - 663



São Francisco de Itabapoana - 653



Japeri - 615



Armação dos Búzios - 588



Quissamã - 586



Pinheiral - 585



Miracema - 546



São José do Vale do Rio Preto - 503



Porto Real - 475



Cardoso Moreira - 460



Itatiaia - 440



Cantagalo - 437



Itaocara - 433



Cordeiro - 432



Carapebus - 381



Italva - 366



Laje do Muriaé - 354



Silva Jardim - 350



Rio Claro - 347



Miguel Pereira - 319



Mendes - 304



Areal - 291



São Fidélis - 287



Carmo - 261



Engenheiro Paulo de Frontin - 245



Arraial do Cabo - 241



Cambuci - 224



Bom Jardim - 218



Sumidouro - 215



Paty do Alferes - 213



Aperibé - 203



Quatis - 181



Comendador Levy Gasparian - 171



São José de Ubá - 154



Macuco - 131



Santa Maria Madalena - 126



São Sebastião do Alto - 94



Duas Barras - 79



Trajano de Moraes - 72



Rio das Flores - 26







As 21.162 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro - 12.419



Duque de Caxias - 799



São Gonçalo - 799



Nova Iguaçu - 711



Niterói - 532



São João de Meriti - 503



Campos dos Goytacazes - 442



Belford Roxo - 330



Petrópolis - 275



Magé - 260



Volta Redonda - 250



Itaboraí - 238



Nilópolis - 213



Angra dos Reis - 212



Mesquita - 194



Macaé - 183



Barra Mansa - 182



Cabo Frio - 178



Teresópolis - 174



Nova Friburgo - 164



Itaguaí - 140



Maricá - 140



Resende - 118



Itaperuna - 87



Saquarema - 86



Rio das Ostras - 85



Araruama - 75



Guapimirim - 73



Seropédica - 72



Três Rios - 72



Queimados - 71



Barra do Piraí - 63



Rio Bonito - 62



São Pedro da Aldeia - 61



Tanguá - 45



Japeri - 43



Mangaratiba - 43



Cachoeiras de Macacu - 38



Iguaba Grande - 38



Paracambi - 38



Paraty - 34



Itaocara - 33



São Fidélis - 32



Sapucaia - 31



Casimiro de Abreu - 30



Porciúncula - 28



Vassouras - 28



Paraíba do Sul - 25



Valença - 24



Bom Jesus do Itabapoana - 23



Santo Antônio de Pádua - 23



São Francisco de Itabapoana - 23



Quissamã - 20



São José do Vale do Rio Preto - 19



Pinheiral - 18



Porto Real - 18



Armação dos Búzios - 17



Rio Claro - 17



Miguel Pereira - 16



Conceição de Macabu - 15



Piraí - 15



Sumidouro - 14



Italva - 12



Itatiaia - 12



São João da Barra - 12



Areal - 9



Silva Jardim - 9



Aperibé - 7



Cambuci - 7



Arraial do Cabo - 6



Paty do Alferes - 6



Bom Jardim - 5



Miracema - 5



Natividade - 5



Santa Maria Madalena - 5



Carapebus - 4



Carmo - 4



Comendador Levy Gasparian - 4



Engenheiro Paulo de Frontin - 4



Rio das Flores - 4



São Sebastião do Alto - 4



Cantagalo - 3



Cardoso Moreira - 3



Duas Barras - 3



Macuco - 3



Mendes - 3



Quatis - 3



São José de Ubá - 3



Cordeiro - 2



Laje do Muriaé - 2



Varre-Sai – 2