Witzel está afastado do cargo e sofre processo de impeachment na Alerj Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 17:27 | Atualizado 13/11/2020 17:30

Rio - O governador afastado Wilson Witzel fez um desabafo no Twitter, na tarde desta sexta-feira, após o Órgão Especial do Tribunal de Justiça nega o pedido da defesa de Witzel para que ele e sua família voltassem ao Palácio Laranjeiras, sede oficial do Governo do Estado. "Deixo claro que voltar a morar ou não no Palácio Laranjeiras não tem o menor significado para mim e minha família. Depois de empossado, em 1° de janeiro de 2019, nós permanecemos morando em casa, no Grajaú, como sempre foi nosso desejo", escreveu ele. Na decisão do tribunal, o desembargador Antônio Iloízio Bastos destacou que "quase que imediatamente, apesar do prazo de dez dias, cumpriu a determinação ora atacada e desocupou o Palácio das Laranjeiras, retornando para a sua residência pessoal no Grajaú".

Deixo claro que voltar a morar ou não no Palácio Laranjeiras não tem o menor significado para mim e minha família. Depois de empossado, em 1° de janeiro de 2019, nós permanecemos morando em casa, no Grajaú, como sempre foi nosso desejo. — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) November 13, 2020

No dia 5, o Tribunal Especial Misto, composto por cinco desembargadores do TJ e cinco deputados, aprovou por unanimidade o processo de impeachment contra Witzel que tramita na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), incluindo sua retirada do Palácio Laranjeiras. Com a decisão, o governador afastado voltou para sua residência no bairro da Zona Norte no dia 9.



"A decisão de morar na residência oficial se deu depois e obedeceu a uma recomendação expressa da segurança. No entanto, considero fundamental o prosseguimento da ação no TJ, pois princípios caros ao devido processo legal e à Democracia podem ter sido violados pelo Tribunal Misto. "Nunca me importei com palácios. Minha luta, que esbarrou em interesses poderosos, foi para melhorar a vida das pessoas, começando pela melhoria da segurança pública."